HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hatlarda ise 69 bin 489 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, "Havalimanlarına 1-15 Haziran'da iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777,...

Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı
17.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hatlarda ise 69 bin 489 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, "Havalimanlarına 1-15 Haziran'da iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, sektörde elde edilen ilk rakamların normalleşmenin olumlu seyrinin göstergesi olduğunu bildirdi.

Ülke olarak önemli bir sürecin geride bırakıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Hızlıca toparlandık ve rekorlara imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hat uçuşlarında ise 69 bin 489 yolcuya hizmet verildiğini aktararak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tüm önlemlerin titizlikle uygulandığını anlattı.

Salgın nedeniyle hayatın her alanında olduğu gibi ulaşım modlarında da hayati önemi olan önlemler alındığına işaret eden Karaismailoğlu, "Havalimanlarına 1-15 Haziran'da iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, salgının ilk döneminde alınan tedbirlerin doğal bir sonucu olarak hava yolu trafiğinde yüksek oranda düşüşler yaşandığını vurgulayarak, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla iç hat uçuşlarının ilkini salgın sertifikası verilen İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na 1 Haziran'da yaptıklarını, dış hat uçuşlarını da 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başlattıklarını anımsattı.

Karaismailoğlu, bu dönemde toplam yolcu trafiğinin 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleştiğini belirtti.

İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 898 uçak trafiği

İstanbul Havalimanı'nda haziranın ilk 15 gününde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 1739, dış hatlarda ise 1159 olmak üzere toplamda 2 bin 898 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, yolcu trafiğinin de iç hatlarda 185 bin 495, dış hatlarda 29 bin 127 olmak üzere toplamda 214 bin 622 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, turizmin başkenti sayılan Antalya Havalimanı'nda da aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 444, dış hatlarda ise 82 olmak üzere toplamda 526 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yolcu trafiği iç hatlarda 34 bin 978, dış hatlarda 2 bin 847 olmak üzere toplamda 37 bin 825 olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlarımızın seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanmaya devam edecek. İzolasyon odaklı bu süreçte havalimanlarımızı kullanan ve kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu süreçte her alanda önemli planlamalara imza attı. Bizim projelerimize de büyük destekleri oldu. Türkiye olarak bu süreçte gösterdiğimiz başarı tüm dünya tarafından takdir edildi. İnanıyorum ki aldığımız her önlem gelecek güzel günlerin habercisi olacak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu Ekonomi
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Ekonomi
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak Ekonomi
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Müyesser Yıldız Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Şeyma Subaşı Oğulcan Engin Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Ankara Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:35:02. #1.15#
title