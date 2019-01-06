Hava yolunu geçen yıl 210 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla direkt transit yolcular dahil hava yolunu kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu" dedi.