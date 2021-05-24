Hava yastığını söküp uyuşturucu zulası yaptılar

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aracın sökülen hava yastığının yerine zulalanmış 1 kilo kokain ve 9 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aracın sökülen hava yastığının yerine zulalanmış 1 kilo kokain ve 9 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin müşterek yaptığı çalışmalarda Konya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucu maddeyi getirecek aracı tespit eden polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Ekipler aracı Ankara Yolu uygulama noktasında aldı. Araçta yapılan detaylı aramada, torpido bölümünün üzerindeki hava yastığının işlem gördüğü belirlendi. Kapağı açan polis hava yastığı yerine uyuşturucu zulası ile karşılaştı. Zulada paketler halinde uyuşturucu maddeler ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Uyuşturucu paketlerinden, 1 kilogram kokain ve 9 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 kişi hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve/veya nakletmek" suçundan işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı