Hava ve kara destekli trafik denetimleri ile kazaların önüne geçilecek

10.08.2019 15:29

Emniyet Genel Mu"du"ru" Mehmet Aktaş, Kırşehir Bölge Trafik Uygulama Noktalarını ziyaret ederek polis ve jandarma ekipleriyle beraber trafik uygulaması yaptı.

Emniyet Genel Mu"du"ru" Mehmet Aktaş'a, Kırşehir ziyaretinde Vali İbrahim Akın, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve Jandarma Komutanı Ferhat Kuran eşlik etti. Polis ile uygulama noktalarında yapılan kontrollere katılan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücülerle sohbet ederek yavaş seyretmeleri ve mola vermeleri noktasında uyarılarda bulundu. 'Kemerin Ses Getirsin' Kampanyası hakkında da bilgilendirme yapan Aktaş, "5 günlük bayram tatili ile birlikte öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde 7 bin 700 emniyet ekibi ve bin 500 civarında jandarma ekibiyle günlük ortalama 16 bin kişi görev başında olacak" dedi.

Trafik denetimlerinin büyük şehirlerde hava destekli ve dronelar ile yapılacağını ifade eden Aktaş, "Bütün yollarda denetimler yapılacak. İnsanlarımızı trafik kurallarına uyma noktasında görevli personelimiz uyarılarda bulunacak. Trafik kazalarının asgariye indirilmesi ile ilgili uygulamaya koyduğumuz projelerimizle ile ilgili de vatandaşlar bilgilendirilecek. Özellikle büyük şehirlerimizde helikopter ve drone ile denetimlerde yapıyoruz. Toplamda yüz kişilik ekiple de biz sahada olacağız" diye konuştu - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA