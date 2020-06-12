Hava ve Deniz Kuvvetlerinden Akdeniz'de müşterek açık deniz eğitimi
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Hava ve Deniz Kuvvetlerinden Akdeniz'de müşterek açık deniz eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'in uluslararası sularında "Açık Deniz Eğitimi" gerçekleştirdi.

Hava ve Deniz Kuvvetlerinden Akdeniz'de müşterek açık deniz eğitimi
12.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:28

Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'in uluslararası sularında "Açık Deniz Eğitimi" gerçekleştirdi. Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilen tatbikata 17 uçak, 8 fırkateyn ve korvet katıldı. Tatbikat 2 bin kilometrelik rotada 8 saat sürdü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek maksadıyla 11 Haziran 2020 tarihinde Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın katılımıyla 'Açık Deniz Eğitimi' gerçekleştirilmiştir. Açık Deniz Eğitimi müşterek olarak planlanıp, başarıyla icra edilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir'de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutasında görevlerini icra etmiştir. Açık Deniz Eğitimi'ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz'in değişik bölgelerinde yerlerini almıştır. Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 1050 NM (2000 km)'lik rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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