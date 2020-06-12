Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz'de müşterek açık deniz eğitimi icra etti Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz'de müşterek açık deniz eğitimi icra etti Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın katılımıyla "Açık Deniz Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.

Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz'de müşterek açık deniz eğitimi icra etti

ANKARA - Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın katılımıyla "Açık Deniz Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek maksadıyla 11 Haziran 2020 tarihinde Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın katılımıyla "Açık Deniz Eğitimi" gerçekleştirilmiştir. Açık Deniz Eğitimi müşterek olarak planlanıp, başarıyla icra edilmiştir.

Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir'de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutasında görevlerini icra etmiştir.

Açık Deniz Eğitimi'ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz'in değişik bölgelerinde yerlerini almıştır.

Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 1050 NM (2000 km)'lik rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir.

Kaynak: İHA