Hava-Uzay Tahrik Sistemleri" Konulu Seminer Verildi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzol tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde "Aerospace Propulsion Systems" (Hava-Uzay Tahrik Sistemleri) semineri gerçekleştirildi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik seminerin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, global bazda ihraç ülkeleriyle ticaret, teknoloji ve tüm alanlarda rekabet edebilecek güce sahip olma görevinin gençlere düştüğünü belirtti.

Kendilerininse potansiyeli hareketlendirmeleri ve bu enerjiyi bir formdan başka bir forma rahat geçebilir duruma getirebilmeleri gerektiğini kaydeden Bedir, "Siz gençleri günümüz teknolojisine uygun hale getirebilecek altyapılarla donatabilmek, bu altyapıya uygun halde yetiştirebilmeyi başarmanın kaygısı içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Gençleri bu ülkenin yüz yıl sonrasını planlayabilecek halde yetiştirmek istediklerini aktaran Bedir, seminerlere, bilgilendirme toplantılarına ve buna benzer tüm etkinliklere daha çok ağırlık vereceklerini kaydetti.

Bedir, "Çocukları daha çok piyasayla veya bulundukları sektörlerle içli dışlı hale getirip aldıkları temel eğitimi de bunların üzerine inşa etmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Uzol da öğrencilere İngilizce sunum yaparak, Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında kullanılan değişik tiplerdeki motor ve güç-itki üretim sistemleri, tarihsel geçmişi, güncel ve gelecek çalışma alanlarını anlattı.

Kaynak: AA