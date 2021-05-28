Hava ulaşımında rota genişliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz günlerde Yenişehir Havalimanı üzerinden Bursa ile Erzurum, Muş ve Trabzon'a karşılık uçak seferlerinin başladığını, doluluk oranlarının da gayet iyi olduğunu belirterek Temmuz ayında da Gaziantep ve Diyarbakır seferlerinin...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz günlerde Yenişehir Havalimanı üzerinden Bursa ile Erzurum, Muş ve Trabzon'a karşılık uçak seferlerinin başladığını, doluluk oranlarının da gayet iyi olduğunu belirterek Temmuz ayında da Gaziantep ve Diyarbakır seferlerinin devreye gireceğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesinde konuşan Başkan Alinur Aktaş, son günlerde hem Bursa'da hem de ülke genelinde pandemi rakamlarının düşüşe geçtiğini ancak tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Gerek şehir içi toplu taşımda, gerekse toplu hareket edilen yerlerde maske ile alakalı uygulamaların sürdürüleceğini belirten Başkan Aktaş, "BUDO ile yolculuklarda, BBBus ile yeni havalimanı ve Sabiha Gökçen yolculuklarında, kısa bir süre önce başlayan 80 numaralı hatla Yenişehir Havalimanı uygulamasında mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. 24 Mayıs tarihinde Pazartesi günü tekrar Erzurum, Muş ve Trabzon illerimize karşılık uçuşlar başladı. Haftada 3 kez olmak kaydıyla. Tabii Muş ile alakalı ilave hatlar da kondu. Üç ilin belediye başkanına da görselleri ulaştırdık. Kendi şehirlerinden Bursa'ya dönüşlerin olduğunun da duyurulması gerekiyor. Gidişlerde uçaklar tamamen dolu gidiyor ama dönüşlerle alakalı doluluk da sağlanacaktır. Temmuz ayında da Gaziantep ve Diyarbakır seferleri devreye girecek" dedi.

Toplantıda ayrıca Mayıs ayının 'Ayın Personeli' seçilen Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'nden Gülçin Torun, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü'nden Anıl Bayık, Burkent'ten Oğuzhan Gür, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü'nden İbrahim Sarı, Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü'nden Aslan Şahin, Başkan Alinur Aktaş tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı