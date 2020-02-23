Hava ulaşımına sis engeli
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Hava ulaşımına sis engeli

Erzincan'da yoğun sis nedeniyle havalimanına inemeyen uçak, Erzurum Havalimanı'na yönlendirildi.

23.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:48
Hava ulaşımına sis engeli

Erzincan'da yoğun sis nedeniyle havalimanına inemeyen uçak, Erzurum Havalimanı'na yönlendirildi.

Kentte etkili olan yoğun sis hava ulaşımını engelledi.

Havalimanı'ndan havalanan ve Erzincan Havalimanı'na iniş yapacak uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum Havalimanı'na indi.

Uçağın 154 yolcusu, Erzurum Havalimanı'ndan otobüs aracılığıyla Erzincan'a sevk edildi.

Öte yandan yine sabah saatlerinde Erzincan Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecek 179 yolcusu bulunan uçak da sis nedeniyle kalkış yapmadı.

Kaynak: AA

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: Hava ulaşımına sis engeli
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