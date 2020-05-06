Hava temizliğinde ameliyathane hijyeni
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Hava temizliğinde ameliyathane hijyeni

Hava temizliğinde ameliyathane hijyeni
06.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:20

Ameliyathane hava dezenfeksiyonu için kullanılan ultraviyole lambalar ve aktif karbon ve hepa filtresi ile kapalı ortamlarda kullanılmak üzere HİBSAN Havalandırma Sanayi ve Ticaret Ltd.

Ameliyathane hava dezenfeksiyonu için kullanılan ultraviyole lambalar ve aktif karbon ve hepa filtresi ile kapalı ortamlarda kullanılmak üzere HİBSAN Havalandırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi tarafından üretilen hava temizleme cihazı"AirClean"hakkında bilgilendirmelerde bulunan şirket sahibi Hikmet Tunceli, "Soluduğunuz havayı bakteri, mite, maya, küf ve virüslerden arındırıyoruz" dedi.

Nüfus yoğunluğunun artması, küresel ısınma ve araç fazlalığı gibi sorunların sebep olduğu hava kirliliği her geçen gün sağlıkla ilgili problemleri de arttırıyor. Son zamanlarda artan hava kirliğinin yanı sıra salgın hastalıklarla beraber temiz hava solumak isteyenler kendileri için farklı alternatif çözümler aramaya başladı. Her ne kadar dışarıdaki havayı temizlemek o kadar kolay olmasa da en azından ev ve iş yerleri için hava temizleme cihazlarındaki üretimler arttı. Türkiye'nin ilk ocak üstü aspiratör fabrikası olarak 1981 yılında kurulmuş olup, 40 yıldır Türkiye pazarında ve son 10 senedir özellikle Avrupa ve Dünya pazarında üretici firmalardan olan HİBSAN da hava temizlemek için ürettikleri AirClean cihazı için ameliyathanelerde kullanılan ultraviyole lamba ve filtreleri kullandı.

"Maske kullanmak zorunda kalan hastalar maskelerini çıkarıyorlar"

Ortam tozları, evcil hayvan tüyleri, kötü yemek ve sigara kokusunun yanı sıra özellikle sağlık açısından zararlı olan bakteri, mite, maya, küf ve virüs gibi etkenleri de ortadan kaldırmak hedefiyle ürettikleri cihaz hakkında bilgilendirmelerde bulunan HİBSAN Havalandırma Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketinin sahibi Hikmet Tunceli, cihazın kapalı ortamlarda temiz hava ihtiyacını karşıladığını dile getirdi. Tunceli ayrıca, "Cihazımız ayrıca dünyanın en sessiz çalışan hava temizleme cihazıdır.3 yıl önce günde 2 paket sigara içen ve odası devamlı sigara kokan doktor bir arkadaşımın şikayeti üzerine böyle bir cihaz üretme girişiminde bulundum. Hem kötü kokular için hem de havanın dezenfekte olması için en etkin yöntemlerden biri olan ameliyathanelerde kullanılan teknolojiyi kullanmayı uygun bulduk. Karbon filtre sayesinde kokuları temizliyor ve ultraviyole lamba sayesinde de havadaki bakterileri ve virüsleri öldürüyor. Ayrıca ön tarafında bulunan toz filtresi sayesinde de ortamdaki tozu topluyor. Cihazı üretip arkadaşımın odasına koyduktan sonra odaya giren kimse sigara kokusu almamaya başladı. Hatta doktor arkadaşlarımız kendileri kullandıkları gibi solunum yolu rahatsızlığı çeken hastalarına da evde kullanmak üzere cihazımızı tavsiye ediyorlar ve maske kullanmak zorunda kalan hastalar maskelerini çıkarıyorlar" dedi.

7 gün 24 saat çalıştığında 5 ila 6 TL arası elektrik sarfiyatı

Diğer hava temizleme cihazlarından en büyük farklarının UV ışınlarının kullanılmasının yanı sıra herkesin korktuğu, "acaba ne kadar elektrik harcar" sorunu için de en tasarruflu sistemi geliştirdikleriniifade eden Tunceli, "Ayrıcalıklı bir diğer özelliğimiz de enerji tasarruflu olması. 20 watt elektrik harcıyor. UV lamba da 10 watt elektrik harcıyor. Bunların birleşiminde diğer bütün hava temizleme cihazlarından çok daha kaliteli ve kullanışlı bir ürün olduğunu iddia ediyorum. Üç yıl önce ilk çıkan ürün üzerinden değerlendirme yaparsak eğer, Karbon filtrenin kullanımı 3 yıl dayanabiliyor. UV lambanın daha 5000 saat ömrü var. Motor zaten bizde 5 yıl garantili. Metrekare olarak da ortalama 50 metrekarelik civarındaki bir salonda kullanılabiliyor. Bu cihaz beş kademeli 1. 2. kademede 24 saat çalıştığında 5 liralık elektrik yakıyor. Fakat eve geldin ve evde yoğun bir koku var ya da kokan yemekler yaptıysanız diğer üst kademelerine alabiliyorsunuz ve çok yüksek bir performansla 10 dakikada evdeki kokuyu yok ediyor" şeklinde konuştu.

Ev ve iş yerlerinde rahat kullanılması için özel tasarım

Son olarak da ev ve iş yerlerindeki kullanımı için cihazı sehpa olarak tasarladıklarını ifade eden Tunceli, "Cihazımız her ortam için uygun. Evlerde özellikle kullanılan üstü füme camlı sert sehpa tarzında yaptık. Cihaz işlevini yerine getirirken sehpa olarak da kullanılabiliyor. İnsanların gözünü rahatsız etmeyecek şekilde lamba ayarı yapılmıştır. Füme cam altında uzaktan sadece biraz görünüyor. Dolayısıyla evde sehpa kullanacağınıza bunu kullanarak evdeki havanızı temizlemiş oluyorsunuz. Bu özellik de sadece bizde var ve patentlidir" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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