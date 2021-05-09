HAVA TEMİZLENDİ, ULUDAĞ İSTANBUL'DAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 10'uncu gününde hava kirliliğinin sona ermesiyle Uludağ İstanbul'dan görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 10'uncu gününde hava kirliliğinin sona ermesiyle Uludağ İstanbul'dan görüldü.

Vatandaşların evlerinde olması, araç trafiğinde yoğunluğun yaşanmaması İstanbul'daki hava kirliliğini de sona erdi. Uludağ, İstanbul'un Bostancı ve Zeytinburnu Sahili'nden çıplak gözle görülebildi. DHA'da Uludağ'ı İstanbul'dan görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı