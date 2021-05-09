HAVA TEMİZLENDİ, ULUDAĞ İSTANBUL'DAN GÖRÜNTÜLENDİ
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HAVA TEMİZLENDİ, ULUDAĞ İSTANBUL'DAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 10'uncu gününde hava kirliliğinin sona ermesiyle Uludağ İstanbul'dan görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 10'uncu gününde hava kirliliğinin sona ermesiyle Uludağ İstanbul'dan görüldü.

Vatandaşların evlerinde olması, araç trafiğinde yoğunluğun yaşanmaması İstanbul'daki hava kirliliğini de sona erdi. Uludağ, İstanbul'un Bostancı ve Zeytinburnu Sahili'nden çıplak gözle görülebildi. DHA'da Uludağ'ı İstanbul'dan görüntüledi.

HAVA TEMİZLENDİ, ULUDAĞ İSTANBUL'DAN GÖRÜNTÜLENDİ
HAVA TEMİZLENDİ, ULUDAĞ İSTANBUL'DAN GÖRÜNTÜLENDİ
HAVA TEMİZLENDİ, ULUDAĞ İSTANBUL'DAN GÖRÜNTÜLENDİ
HAVA TEMİZLENDİ, ULUDAĞ İSTANBUL'DAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
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