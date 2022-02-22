Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu - Haberler
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Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu

Hava sporlarında yamaç paraşütü, hava modelciliği ve insansız hava araçları branşlarında yer alacak milli takım sporcuları belirlendi.

Hava sporlarında yamaç paraşütü, hava modelciliği ve insansız hava araçları branşlarında yer alacak milli takım sporcuları belirlendi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 milli takım listesinin belli olduğu bildirildi.

Milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı:

Orkut Baysal, Durali Karaca, Umut Aslan, Andaç Ünsal, Sinan Çalışkan, Gülşah Hoş, Basat Okay, Serdar Saçtı, oğuzkan Sadeer

Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı:

Kerem Dinçer, Harun Karateke, Ali Zaimoğlu, Emre Aktepe, Merve Kanmaz

Hava Modelciliği Milli Takımı (Imac Akrobasi Milli Takımı):

Burak Süel, Melih Ulupınar, Serdar Salta

Hava Modelciliği Milli Takımı (F3p Salon Akrobasi Milli Takımı):

Hadi Dostgül, Kadir Gözüm, Melih Ulupınar

Hava Modelciliği Milli Takımı (Roket (Şerit) Milli Takımı):

Ahmet Ziya Kahraman, Bülent Oktay Ünlü, Mehmet Sertkaya

Hava Modelciliği Milli Takımı (Roket (Paraşüt) Milli Takımı):

Bülent Oktay Ünlü, İlker Adıyaman, Mehmet Sertkaya

Hava Modelciliği Milli Takımı (Ff Salon Başlangıç Milli Takımı):

Hanife Özkan, Hüseyin Tecer, Mehmet Sertkaya

İnsansız Hava Araçları Milli Takımı:

Atakan Mercimek, Doruk Cengiz, Batu Erilkun

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yamaç Paraşütü, Milli Takım, Milli, Roket, Spor, Haberler

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