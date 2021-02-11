Hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor
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Hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor

11.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:14
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor

Hava sıcaklıklarının, yarından itibaren hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, yarından itibaren hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle kuzeybatı kesimlerden başlayarak 8-17 derece azalması ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Pazar günü Marmara ve Batı Karadeniz'den başlamak üzere gelecek hafta kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

En az 10 gün boyunca etkili olacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasının, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarlarla neden olabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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