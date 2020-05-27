Hava sıcaklıklarındaki değişkenlikler narenciyeyi etkiledi Muğla'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve ardından gelen soğuk havaların Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde narenciye ürünlerinde zarara yol açtığı bildirildi.

Muğla'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve ardından gelen soğuk havaların Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde narenciye ürünlerinde zarara yol açtığı bildirildi.

Dalaman'ın Dereköy, Atakent ve Kapıkargın mahallelerindeki narenciye bahçelerinde incelemeler yapan Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, aşırı sıcak ve arkasından gelen soğuk havalardan ürün kaybı yaşandığını söyledi.

Bölgedeki birçok çiftçiden aynı şikayetin geldiğini ifade eden Tuncay, geçen hafta mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcak hava, daha sonra gelen ani soğuma ve sert rüzgarların ürünleri etkilediğini belirtti.

Bu nedenle limon, portakal ile nar bahçelerinde meyve ve çiçek dökümleri meydana geldiğini dile getiren Tuncay, "Aşağı yukarı bahçelerin durumuna göre yüzde 70 ila 99 arası meyve dökümü var. Şu an içinde bulunduğumuz bahçede yüzde 90 meyve dökümü var." dedi.

Çiftçilerin ilaç, gübre ve mazot nedeniyle bankalara borçlu olduğunu aktaran Tuncay, "Acilen bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerimize gerekli yardımların, desteklemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca bölgemizdeki belediye başkanlarımızla, siyasi parti temsilcileriyle görüşeceğiz onların da desteğini bekliyoruz. Bu zor günlerde çiftçilerimizin dertlerine derman olmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Orhan ise narenciye bahçelerinde yüzde 70 hasar kaybı bulunduğunu söyledi.

Çiftçi Mithat Ceylan da ürün kaybı yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerindeki narenciye bahçelerindeki ürünlerin de zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA