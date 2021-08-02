Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin 4-8 Derece Üzerinde Seyredecek

İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 36, en düşük sıcaklığının 24 derece civarında seyredeceği değerlendiriliyor.

Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız olmak üzere sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da Hava Sıcaklıkları:

2 Ağustos Pazartesi: En yüksek 36 derece

3 Ağustos Salı: En yüksek 37 derece

4 Ağustos Çarşamba: En yüksek 36 derece

5 Ağustos Perşembe: En yüksek 37 derece

6 Ağustos Cuma: En yüksek 34 derece

Kaynak:

https://www. mgm. gov. tr/tahmin/uyari-goster. aspx? sN=21020341e

https://www. mgm. gov. tr/tahmin/il-ve-ilceler. aspx? il=%C4%B0stanbul

#İstanbul'da

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre;

hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. ??

?Öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

??https://t. co/3qikl1cvZW#pazartesi pic. twitter. com/tHCe8P589Z

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 2, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre