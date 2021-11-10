Hava sıcaklıkları kuzey ve iç bölgelerde cuma günü mevsim normallerine yükselecek - Haberler
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Hava sıcaklıkları kuzey ve iç bölgelerde cuma günü mevsim normallerine yükselecek

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Hava sıcaklıkları kuzey ve iç bölgelerde cuma günü mevsim normallerine yükselecek

Kuzey ve iç bölgelerde yarın mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklıklarının, cuma günü yükselmesi bekleniyor.

Kuzey ve iç bölgelerde yarın mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklıklarının, cuma günü yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma günü artması öngörülüyor.

Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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