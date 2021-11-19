Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.
Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet