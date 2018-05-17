Meteoroloji'den İstanbul için Yağmur Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLI

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bartın, Konya, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray ile Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçecek.

Yurt genelinin cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan'nın yer yer gök gürültülü yağışlı olması ön görülüyor.

HAFTA SONU YAĞMUR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 18 Mayıs cuma günü Marmara'nın doğusu ve batısında, 19 Mayıs Cumartesi ve 20 Mayıs pazar günü ise bölgenin tamamında yağış bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da yağış bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ülke genelinin pazar günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yurt genelinin pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ön görülüyor.

PARÇALI VE BULUTLU BİR HAVA

Salı günü ise yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Afyonkarahisar, Isparta, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun çarşamba günü kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi, perşembe günü ise ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.