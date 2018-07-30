Hava Sıcaklıkları Etkisini Gösterdi, İnsanlar Gölgeliklere Kuşlar İse Su Bölgelerine Kaçtı
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Hava Sıcaklıkları Etkisini Gösterdi, İnsanlar Gölgeliklere Kuşlar İse Su Bölgelerine Kaçtı

Hava sıcaklıklarının etkisini göstermesiyle birlikte insanlar güneşin tepede olduğu saatlerde gölgeliklere kuşlar ise su bölgelerine akın etti.

Hava Sıcaklıkları Etkisini Gösterdi, İnsanlar Gölgeliklere Kuşlar İse Su Bölgelerine Kaçtı

Hava sıcaklıklarının etkisini göstermesiyle birlikte insanlar güneşin tepede olduğu saatlerde gölgeliklere kuşlar ise su bölgelerine akın etti.

Kırşehir'de sıcaklıkların 38 dereceyi bulması ile bunalan insanlar, ağaç gölgelerine kaçarken serinlemek isteyen kuşlar da su bölgelerine akın etti. Şehir merkezinde yer alan çay ocakları ve kıraathanelerde insan yoğunluğu yaşanırken, bazı insanlar serinlemek için alışveriş yaptığı poşetleri başlarına koyarak güneşin yakıcı etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Uzmanlar, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtirken, sıcaklardan bunalan kuşlar ve güvercinler de sulak bölgelere serinlemek için akın etti. Belediye kavşağında yer alan fıskiyeler aracılığıyla serinlik oluşturulmaya çalışılırken, güvercinlerin su içme çabası kameralara yansıdı. - KIRŞEHİR

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