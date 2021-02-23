Hava sıcaklığının eksi 20'ye düştüğü Bitlis'te, buz sarkıtları temizleniyor

BİTLİS'te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Tehlikeye yol açan buz sarkıtlarının temizlenmesi için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bitlis'te 2 gündür etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte geceleri hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte çatılarda uzun buz sarkıtları oluşmaya başladı. Çatılardaki buz sarkıtlarının tehlike oluşturması nedeniyle belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarını temizlerken, zabıta ekipleri de önlem aldı.

'ÇATILARDAKİ BUZLAR TEHLİKE ARZ EDİYOR'Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kış aylarını yavaş yavaş geride bıraktıklarını belirterek, "Kar yağışlarımız şimdilik durdu. Havalar da soğumaya başladı. Şu an itibarıyla gün içinde eksi 14, geceleri ise 20 derecelere kadar düşüyor. Bununla beraber çatılarda biriken karlardan dolayı buzlanmalar meydana geliyor. Bitlis Belediyesi ekipleri olarak çatılardan sarkan buzları temizlemeye çalışıyoruz. Çünkü bunlarda vatandaşlarımıza tehlike arz ediyor. Ayrıca kar temizleme ve taşıma işine de devam ediyoruz. Buzlanmadan dolayı da aralıklarla tuzlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüp, vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmesi ve rahat ortamlara girebilmesi için Bitlis Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.KAPALI YOLLAR AÇILIYORÖte yandan Bitlis'te kar yağışının ardından kapanan köy yolları da tek tek ulaşıma açılıyor. Kapanan 125 köy yolundan 120'sinin ulaşıma açıldığını belirten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı olan 5 köy yolunun da en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.METEOROLOJİDEN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri ise, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artacağını belirtti. Yetkililer, özellikle gündüz hava sıcaklıklarının artması nedeniyle eğimi fazla olan bölgelerde çığ riskinin bulunduğunu, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların bu konuya duyarlı olmalarını istedi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde bölgede yağış beklenmediğine de dikkati çekerek, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı