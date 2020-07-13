Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Bağdat'ta halk, çareyi Dicle Nehri'nde serinlemekte buluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Bağdat'ta halk, çareyi Dicle Nehri'nde serinlemekte buluyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşması ve yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle halk, serinlemek için soluğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Dicle Nehri'nde alıyor.

Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Bağdat'ta halk, çareyi Dicle Nehri'nde serinlemekte buluyor
13.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:12

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşması ve yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle halk, serinlemek için soluğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Dicle Nehri'nde alıyor.

Ülke genelinde, Kovid-19 salgınından dolayı havuzlar kapalı durumda. Kadim başkent Bağdat'ta, kavurucu sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarında bile günlük ortalama 4 ila 5 saat elektrik hizmeti veriliyor.

Bağdat'ın birçok bölgesinde, elektrik sıkıntısını gidermek için mahalle jeneratörleri devreye giriyor ancak yaşanan mali kriz ve memur maaşlarının ödenmesindeki gecikme gibi faktörler bazı insanların ücretli olan bu jeneratörleri kullanmasına da imkan vermiyor.

Başkentin Azamiye bölgesindeki nehir kıyıları haftanın dört günü serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor. Buraya gelenlerin büyük bölümü nehirde yüzerek, günün belirli saatlerindeki sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

Bağdatlıların serinlemek için tercih ettiği Dicle Nehri kıyısı, ihmal edilmiş ve temizlik bakımından da sağlıksız koşullara sahip.

Bölge halkının kıyının temizlenmesi için yaptığı çağrılar ise dikkate alınmıyor. Sağlık çevreleri buradaki insanların Kovid-19'a yakalanma riskinin olduğunu da belirtiyor.

"Elektriklerin kesilmesinden dolayı evde oturamaz hale geldik"

Günün birkaç saatini çocuklarını da yanına alarak nehirde geçiren Abdurrahim Mahmud AA muhabirine, "Hava sıcaklıklarıyla elektriklerin kesilmesinden dolayı evde oturamaz hale geldik. Koronavirüsten dolayı havuzlar da kapalı. Haftanın 4 gününü çocuklarımla birlikte öğle saatlerinden akşama kadar evimize de yakın olan Dicle Nehri'nde geçiriyoruz." dedi.

Can güvenliği olmayan tekne turları düzenleniyor

Dicle Nehri'nde ayrıca küçük teknelerle turlar da düzenleniyor. Hiçbir can güvenliği olmayan bu tehlikeli tekne yolculuklarında sağlık önlemleri alınmaması da dikkati çekiyor.

Tekne sahibi Ömer Semmaç, nehir kıyısındaki Azamiye bölgesinde sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Elektrikler, 10 dakika verilirken, günün 10 saati kesik. Mahalle jeneratörleri sürekli elektrik veremiyor. Hükümet, buradaki mahalle jeneratörleri için yakıt sağlamıyor. İnsanlar, gece yarısına kadar nehirde zaman geçirmek zorunda kalıyor."

Söz konusu bölgede Kovid-19 vakalarının yüksek olduğunu da dile getiren Semmaç, elektrik kesintisinden dolayı evinde duramayanların, özellikle gündüz saatlerinde Kovid-19 salgınına yakalanma riskini de göze alarak nehir kıyısında zaman geçirmek zorunda kaldığını anlattı.

Semmaç, yüzme bilmeyenlerin zaman zaman boğulma tehlikesi bile yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 3. Sayfa
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde Güncel
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın...
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Magazin
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti Magazin
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için beklenmeyen iddia: Eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecekler
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için beklenmeyen iddia: Eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecekler
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Ozan Güven Ebru Gündeş Kemal Sunal
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Burak Yılmaz Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bursa Çocuk Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Bağdat'ta halk, çareyi Dicle Nehri'nde serinlemekte buluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 11:12:25. #1.15#
title