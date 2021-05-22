Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar denize koştu
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Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar denize koştu

Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar denize koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turizm kenti Antalya'da sıcaklık değerlerinin 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen denize koştu.

Turizm kenti Antalya'da sıcaklık değerlerinin 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen denize koştu.

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklık değerlerinin 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler ünlü Lara Plajına akın etti. Sahile gelen vatandaşlardan bir kısmı denize girdi bir kısmı da güneşlendi. Bazı vatandaşların ise kısıtlamadan muaf olmamasına rağmen denize girmesi 'pes' dedirtti. Kısıtlamayı fırsat bilen turistler ise denize şezlong üzerinde güneşlendi.

Adana'dan Antalya'ya ilk defa geldiğini belirten Ahmet Ötün, "Çok güzel yer. Hem insanlarını hem denizini çok beğendim. Adanalılara buraları tavsiye ederim. Ben muafım. Çalışan iznim var. Tatil yapmak istedim" dedi.

Ankara'dan çalışmak için geldiğini belirten Azat Sürücü ise, "Canımız çekti. Gelmek istedik. Herkese tavsiye ederim. Hemen ileri de de babamızı kuma gömdük" sözlerine yer verdi. Bir vatandaş ise kendisini kafasına kadar kuma gömerek güneşlendiğini belirtti. - ANTALYA

Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar denize koştu
Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar denize koştu
Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar denize koştu
Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar denize koştu
Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar denize koştu
Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar denize koştu
Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar denize koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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