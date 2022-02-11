SİVAS (İHA) - Hava sıcaklığının - 10 derecelere düştüğü kentte kırağı oluştu

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı tarihi Eğriköprü ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı tarihi Eğriköprü ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü kentte sabah saatlerinde kırağı oluştu. Türkiye'nin en uzun ırmağı olma özelliğini taşıyan Kızılırmak üzerinde bulunan Tarihi Eğriköprü de kırağı eşsiz görüntülere sahne oldu. Ağaçların beyaza bürünmesi, tellerin ve bitkilerin buz tutmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.