Hava sıcaklığında azalma bekleniyor! Meteoroloji yurdun pek çok bölgesinde hava sıcaklığının düşeceğini belirtti
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Hava sıcaklığında azalma bekleniyor! Meteoroloji yurdun pek çok bölgesinde hava sıcaklığının düşeceğini belirtti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde hem yağışa bağlı olarak hem de rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri haricinde yurdun büyük bölümünde sıcaklıklarda azalma beklediklerini söyledi. Hava sıcaklığında azalma bekleniyor mu? Karadeniz'de yağış bekleniyor mu?

Hava sıcaklığında azalma bekleniyor! Meteoroloji yurdun pek çok bölgesinde hava sıcaklığının düşeceğini belirtti
21.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı İlker Koç, hem yağışa bağlı olarak hem de rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında yurdun büyük bölümünde sıcaklıklarda azalma beklediklerini söyledi. Koç, "Şu anki tahminlerimize göre önümüzdeki günlerde aşırı bir sıcak hava dalgasının yurdu etkilemesini beklemiyoruz" dedi.

Meteoroloji Uzmanı İlker Koç, Basra üzerinden gelen sıcak havası dalgasının hafta sonu itibarıyla yurt genelinde etkisini gösterdiğini ve buna bağlı olarak hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyrettiğini hatırlattı. Meteoroloji Uzmanı Koç, "Önümüzdeki günlerde yurdun kuzey kesimlerindeki yağışlara bağlı olarak ve kuzeyli rüzgarlara bağlı olarak kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarında azalma bekliyoruz. Kuzeyli rüzgarların etkili olmasıyla birlikte Akdeniz'de ise Antalya merkez ve ilçelerinde sıcaklık değerlerinin 38-40 derece arasında mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 40-45 derece arasında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Bunun dışında kalan yerlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

HAVA SICAKLIĞINDA AZALMA BEKLENİYOR MU?

Meteoroloji Uzmanı Koç, önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda artış yaşanacağına dair haberleri değerlendirerek, "Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda bir artış söz konusu değil, aksine bir azalma söz konusu olacak. Hem yağışa bağlı olarak hem de rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklarda bir azalma bekliyoruz. Tahminlerimize göre önümüzdeki günlerde aşırı bir sıcak hava dalgasının yurdu etkilemesini beklemiyoruz. Şu anki yaptığımız mevsimsel tahminlerin tutarlılık oranı düşük olmakla birlikte Ağustos ayı itibarıyla hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Koç, bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde sağanak yağış beklediklerini söyleyerek, "Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışların Salı ve Çarşamba günü Rize merkez ve ilçeleriyle, Artvin'in kıyı ilçeleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde etkili olmasını bekliyoruz. Etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın meydana getireceği sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı Salı ve Çarşamba günü Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Uzmanı Koç, 3 büyük şehrin sıcaklıklarına da değinerek, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklentimiz yok. İstanbul'da 29-30 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde bir sıcaklık olacak. İzmir'de de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları İzmir'de 34-35 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde olacak. Başkent Ankara'da hafta sonu itibarıyla sıcak bir hava etkiliydi. Ancak önümüzdeki günlerde Ankara'da hava sıcaklığında 5-6 derecelik bir azalma bekliyoruz. Bu azalmayla birlikte hava sıcaklığı Ankara'da 31-32 derece civarında, mevsim normalleri seviyesinde olmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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