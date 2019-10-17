Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak yağmura dikkat!

17.10.2019 09:35

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığında düşüş yaşanırken Göle sıfırın altında 9 dereceyi gördü. Erzincan ve çevreleri ise sağanak yağışlı geçecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu Erzincan ve çevrelerinin ise öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların bölge genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 9 derece olarak ölçüldü. Bölgedeki diğer illerde ise; Kars'ın Selim ve Sarıkamış ilçelerinde eksi 3, Ağrı Taşlıçay'da eksi 2, Erzurum Aziziye'de eksi 5, Erzincan Otlukbeli'de eksi 2, Iğdır'da 4 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 24, Iğdır'da 25, Ağrı ve Kars'ta 23, Erzurum ve Ardahan'da 21 derece olacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA