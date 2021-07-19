Hava sıcaklığı artınca kurbanlıklar su ile serinledi
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Hava sıcaklığı artınca kurbanlıklar su ile serinledi

Hava sıcaklığı artınca kurbanlıklar su ile serinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce'de arefe günü mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kurban pazarındaki kurbanlıkları etkileyince satıcılar, çareyi kurbanlıkları ıslatarak serinletmekte buldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de arefe günü mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kurban pazarındaki kurbanlıkları etkileyince satıcılar, çareyi kurbanlıkları ıslatarak serinletmekte buldu.

Düzce'de arefe günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. 33 derece ölçülen hava sıcaklıkları aşırı nem nedeniyle 44 derece hissediliyor. Hal böyle olunca kurban pazarındaki hayvanlarda güneşin altında alıcılarını beklemeye başladı. Ancak sıcaktan bunalan kurbanlıklar için satıcılar harekete geçti. Kurbanlıkların yanına kadar uzatılan hortumlarla kurbanlıkları ıslatan kurban satıcıları, aşırı sıcaklardan etkilenen hayvanları serinletmeye çalıştı.

Düzce'de Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 33 derece olurken yüzde 72 nem ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık ise 44 derece oldu. - DÜZCE

Hava sıcaklığı artınca kurbanlıklar su ile serinledi
Hava sıcaklığı artınca kurbanlıklar su ile serinledi
Hava sıcaklığı artınca kurbanlıklar su ile serinledi
Hava sıcaklığı artınca kurbanlıklar su ile serinledi
Hava sıcaklığı artınca kurbanlıklar su ile serinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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