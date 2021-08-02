Hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti

Hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti Zonguldak Kapuz Plajı'nda hafta başı vatandaşlar plaja akın etti.

Hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak Kapuz Plajı'nda hafta başı vatandaşlar plaja akın etti.

Hava sıcaklığının 27 ile 30 dereceye ulaştığı Zonguldak'ta vatandaşlar plaja akın etti. Nem oranının yüzde 70'lere ulaştığı kentte vatandaşlar denizin keyfini çıkardı. Haftanın ilk gününde Kapuz Plajı'na giden vatandaşlar hem denize girdi hem kumsalda güneşlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir