Hava sıcaklığı 0'ın atına düşecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çarşamba, Sivas, Güncel

Hava sıcaklığı 0'ın atına düşecek

Sivas'ta hava sıcaklığı 0'ın altına düşecek.

20.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:56
Hava sıcaklığı 0'ın atına düşecek

Sivas'ta hava sıcaklığı 0'ın altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Sivas'ta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Yapılan uyarıda, Salı ve Çarşamba günleri Sivas ve çevresinde yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü yağışların beklendiğini açıklanarak hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin altında seyredeceğine vurgu yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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