: 'Hava Savunma Sistemine İhtiyacımız Var'

05.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ortak basın toplantısında, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'nin NATO müttefikleri ve ABD'den beklentilerini bir kez daha dile getirdi

Haber Videosu