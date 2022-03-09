Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (DHA) - TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nun 2022 faaliyet programındaki ' Ağrı Dağı Kış Tırmanışı'na katılan dağcılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 bin 300 metreden geri dönüyor. Tırmanışa katılan 3 kadın dağcıdan Nesrin Çamlıdereli ve Özbekistan asıllı Svetlana Güler, havanın beklediklerinden daha kötü olduğunu söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun ' Ağrı Dağı Kış Tırmanışı' için farklı kentlerden 3'ü rehber, 3'ü kadın 27 dağcı, Doğubayazıt ilçesinde buluştu. Araçlarıyla 5 Mart'ta 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme mezrasına gelen dağcılar, eşyalarını katır ve atlara yükledikten sonra zirve tırmanışına başladı. İlk gün tırmanışında rahatsızlanan Azerbaycanlı Feride Babayeva, geri dönerken diğer dağcılar ise 3 bin 200 metredeki ilk kamp alanına ulaştı. Burada dinlenen dağcılar, 7 Mart'ta 3 bin 800 metredeki ikinci kamp alına ulaşarak mola verdi. 8 Mart'ta ise 5 bin 137 metre için yola çıkan dağcılar, 4 bin 300 metrede olumsuz hava şartları nedeniyle tırmanışı sürdüremedi. 3 bin 800 metredeki kamp alanına geri dönen dağcılar, olumsuz hava şartları devam edince zirve denemesinden vazgeçerek, inişe başladı.

Yoğun tipide inişlerini sürdüren dağcılar, 2 bin 800 metredeki kamp alanına ulaşmaya çalışıyor.