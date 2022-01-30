Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı - Haberler
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Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı

Olumsuz hava şartlarından dolayı son günlerde zor zamanlar yaşayan şehirlerarası ulaşım sektörü, kar yağışının bitmesi ve buzların erimesiyle tekrar canlandı.

Olumsuz hava şartlarından dolayı son günlerde zor zamanlar yaşayan şehirlerarası ulaşım sektörü, kar yağışının bitmesi ve buzların erimesiyle tekrar canlandı.

Son birkaç haftadır ülke genelinde yoğun kar yağışlarının olması, yollarda buzlanmaların meydana gelmesi ve dolayısıyla seferlerin de aksamasıyla şehirlerarası yolculuklarda zor zamanlar yaşanmıştı. Havanın zamanla yumuşaması ve yolların uzun yolculuklar için tekrar kullanılabilir hale gelmesiyle vatandaşlar da tekrar yolculuk yapmaya başladı. Bunlara ek olarak üniversitelerde yarıyıl tatiline girilmesi de Eskişehir Otogarı'nda yoğunluğa sebep oldu. Vatandaşlar, soğuk havadan dolayı otobüslerini otogar binası içerisinde bekledi. - ESKİŞEHİR

Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı

Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı

Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı

Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı

Hava şartları normale dönünce ulaşım sektörü canlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, kar, Yerel, Haber

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