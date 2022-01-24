Hava şartları nedeniyle İstanbul'a inemeyen 4 uçak, Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi - Haberler
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Hava şartları nedeniyle İstanbul'a inemeyen 4 uçak, Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi

Hava şartları nedeniyle İstanbul'a inemeyen 4 uçak, Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemeyen 4 uçak, Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.

TEKİRDAĞ (AA) - Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemeyen 4 uçak, Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nın pistinde buzlanma meydana geldi.

Bu nedenle Bükreş, Viyana, Odessa ve Bahreyn'den kalkan yolcu uçakları İstanbul Havalimanı'na inemedi.

Kule tarafından Çorlu'ya yönlendirilen uçaklar Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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