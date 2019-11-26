Hava sahası ihlal edilen Beyaz Saray kapatıldı! Savaş uçakları havalandı
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Hava sahası ihlal edilen Beyaz Saray kapatıldı! Savaş uçakları havalandı

ABD'de bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından bölgede güvenlik en üst düzeye çıkarıldı ve savaş uçakları havalandı.

26.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:03
Hava sahası ihlal edilen Beyaz Saray kapatıldı! Savaş uçakları havalandı

'da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından 'a giriş çıkışlar kapatıldı. ABD medyası, savaş uçaklarının havalandığını bildirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray ve Capitol Hill'e giriş çıkışlar kapatıldı. Bölgede güvenlik en üst düzeye çıkarıldı ve savaş uçakları havalandı.

Kaynak: DHA
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