Hava Radar Komutanı Bozkurt'tan Vali Işık'a Ziyaret - Haberler
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Hava Radar Komutanı Bozkurt'tan Vali Işık'a Ziyaret

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Hava Radar Komutanı Bozkurt'tan Vali Işık'a Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karadağ Hava Radar Kıta Komutanı Erdem Bozkurt'u makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karadağ Hava Radar Kıta Komutanı Erdem Bozkurt'u makamında kabul etti. 30 Eylül 2021 Perşembe günü Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Hava Radar Kıta Komutanı Bozkurt, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek kurumun faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Konuğuyla bir süre sohbet ederek ziyareti nedeniyle teşekkür eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, kurum personeline çalışmalarında başarılar dilerken ziyaretin sonunda Kıta Komutanı Bozkurt günün anısına Vali Işık'a maket F16 uçağı takdim etti. Karaman Valiliği/BASIN

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Haber: Hava Radar Komutanı Bozkurt'tan Vali Işık'a Ziyaret - Haberler
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