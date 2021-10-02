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Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağlarının bakımını yapıyor

AA / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel
Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağlarının bakımını yapıyor

Sinop'ta hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, ağlarının bakım ve onarımını yaparak zamanlarını değerlendiriyor.

SİNOP (AA) - Sinop'ta hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, ağlarının bakım ve onarımını yaparak zamanlarını değerlendiriyor.

Sinop açıklarında teknesiyle balık avı yapan Oktay Çalış, AA muhabirine, hava şartlarının olumsuz olduğu günlerde fırtınadan korunmak için Sinop Limanı'na sığınmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sezon başında elden geçirdikleri ağların sezon içinde kullanımdan dolayı yıprandığını belirten Çalış, "Limanda kalmak zorunda olduğumuz günlerde ağların yırtılan ve yıpranan kısımlarını tamir ediyoruz." dedi.

Çeşitli cisimlerin takılarak denize attıkları ağları yırtabildiğini dile getiren Çalış, "Havanın bozuk olduğu zamanlarda limana yanaşarak yırtılan bu ağları onarmak, tamir ve temizlemek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Çalış, bu sezon en kötü balık sezonlarından birini yaşadıklarına işaret ederek şunları söyledi:

"1996 yılından bu yana denizdeyim. En kötü balık sezonunu yaşıyoruz diyebilirim. Kıyı balıkçılarına baktığımız zaman herkes tezgahlarda balık olduğunu düşünüyor ancak iç bölgelerde bulunan balık satıcıları için bunu söylememiz çok zor. Bu yıl palamut ve kıraça olmadı. Hamsi olacak diye umut ediyoruz ancak çok nadir balık avlıyoruz. 300 kasa 500 kasa balık bir tekne için balık sayılacak bir miktar değil. Balık sezonunun diğer balıkçı arkadaşlarım gibi 1 Eylül'de değil, 15 Eylül'de açılmasını istiyorum. 1 Eylül'de palamudun boyu çok küçük oluyor. Dolayısıyla sezonun erken başladığını düşünüyorum."

Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağlarının bakımını yapıyor

Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağlarının bakımını yapıyor

Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağlarının bakımını yapıyor

Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağlarının bakımını yapıyor

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Haber: Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağlarının bakımını yapıyor - Haberler
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