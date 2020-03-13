Hava limanları ve metrolar için "maskematik"
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Hava limanları ve metrolar için "maskematik"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hava limanları, metrolar gibi insanların kalabalık olduğu kapalı yerlerde kullanılmak üzere "maskematik" geliştirildi.

13.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:45
Hava limanları ve metrolar için

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hava limanları, metrolar gibi insanların kalabalık olduğu kapalı yerlerde kullanılmak üzere "maskematik" geliştirildi.

ELEKTRAL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Dinçsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik metal dedektörleri ve satış otomatlarına yönelik ürün ve çözümler sunduklarını söyledi.

Güvenlik metal dedektörlerinde dünyanın en iyi markası olma yolunda ilerlediklerini ifade eden Dinçsoy, satış otomatları alanında ise bisküvi, kahve, protein, çorba, dondurma gibi ürünler için ve muavinlerin ayrılmasından sonra otobüslerde kullanılmak üzere otomatlar ürettiklerini bildirdi.

Dinçsoy, iş kazalarına karşı da iş sağlığı güvenliği otomatı geliştirdiklerine işaret ederek, bu kapsamda makine tasarımını kişisel koruyucu donanımları verebilecek hale getirdiklerini, 2 yıldır da donanımından yazılımına kadar tüm makineyi kendi tesislerinde ürettiklerini anlattı.

Bir işçinin kendisine verilen kart ile yaptığı işe uygun kişisel donanımı otomattan alarak işini güvenli şekilde yapabildiğini vurgulayan Dinçsoy, böylece işçinin almak zorunda olduğu koruyucu ekipmanı alıp almadığının denetlenebildiğini dile getirdi.

Dinçsoy, "İş kazalarının yüksekliği, sektörün ihtiyacı kısa sürede makineyi ön plana çıkardı. Bisküvi, kahve otomatlarının yanında iş sağlığı ve güvenliği otomatını ciddi adetlerde satar hale geldik. Türkiye'deki ilk 1000 şirketin belki yüzde 10'unda makinelerimiz var." dedi.

Erdem Dinçsoy, makinenin en fazla 6 ayda kendisini amorti ettiğini belirtti.

Maske, kolonyalı mendil, dezenfektan

Kovid-19 salgını sonrasında "maskematik" projesini hayata geçirdikleri bilgisini veren Dinçsoy, şunları kaydetti:

"Maske de neticede kişisel koruyucu donanım malzemesi. Zaten kişisel koruyucu donanımlar arasında maskeleri veriyorduk. Hava limanlarında, toplu taşıma alanlarında veya insanların toplu bulunduğu mekanlarda bu tür maskeler ve koruyucu önlemler çok önemli. Makinemiz bu konuda çok ciddi iş yapabiliyor. Bunu kredi kartıyla satılabilir halde hava limanlarına uygulamak üzereyiz. Şu anda bir firmayla bu görüşmeyi yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde hava limanlarında bunu göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, metrolarda kolonyalı mendil, el temizleme dezenfektanları gibi ürünler için de otomatlar kullanıma girecekler. Bu ürünleri ve maskeleri üretenlerin de bu sistemin bir halkası olacağını düşünüyorum. Çünkü bunları halka ulaştırmanın en kolay yolu otomatlar. 7/24, insansız olarak kartla ya da parayla bu malzemelere ulaşmak mümkün olacak. Halihazırda ülkemizde Kovid-19 çok gözükmese, büyük bir tehdit oluşturmasa da önlemimizi almamızı sağlayacak, ülke olarak farkındalığımızı ön plana getirecek. Türkiye bu konuda bir adım önde olacak."

"Maskematik" üretimine başladıklarını ifade eden Dinçsoy, siparişi aldıktan sonra 3 gün içinde makineleri gönderebilir duruma geldiklerini söyledi.

Dinçsoy, "Şu anda firmanın projesi bu, bittiği anda sanırım önce IGA'da, sonra İstanbul'da metro istasyonlarında başlayacak. Sonrası bu enfeksiyonun ne kadar barınacağına ve işin ne kadar gideceğine göre değişecek." diye konuştu.

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Hava limanları ve metrolar için 'maskematik'

Kaynak: AA

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Hava limanları ve metrolar için "maskematik"

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