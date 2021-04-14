Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı
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Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Kovid-19 aşısının Libya'ya ulaştırıldığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Kovid-19 aşısının Libya'ya ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara'dan yola çıkan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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