Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon

25.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:50

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şüphelilerin, örgütün sivil "imam"larıyla iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin, 1'i ihraç edilmiş, 6'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış pilot üsteğmen olduğu belirtildi. Diğer şüphelilerden 4'ünün geçici olarak görevden uzaklaştırılan üsteğmen, 2'sinin muvazzaf subay, 5'inin ihraç edilmiş eski askeri personel, 4'ünün ise "sivil imam" olduğu kaydedildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA