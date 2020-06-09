Hava kuvvetleri ve jandarmada FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
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Hava kuvvetleri ve jandarmada FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapasımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 32 kişi gözaltına alındı.

Hava kuvvetleri ve jandarmada FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
09.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:12

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapasımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 32 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren 1 ihraç subay, 1 aktif subay, 11 aktif astsubay, 9 emekli astsubay ve 10 ihraç astsubay olmak üzere  toplam 32 kişiye yönelik operasyon düzenledi. 12 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı'nın mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren 1 görevden uzaklaştırılmış albay, 1 aktif binbaşı, 1 görevden uzaklaştırılmış üsteğmen, 1 ihraç teğmen, 2 görevden uzaklaştırılmış astsubay, ve 1 emekli astsubay olmak üzere 8 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, diğer 2 kişinin yakalanma için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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