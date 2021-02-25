Hava Kuvvetleri'nden personel kurtarma faaliyeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hava Kuvvetleri'nden personel kurtarma faaliyeti

25.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:04

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin icra ettiği personel kurtarma faaliyetinin videosunu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin icra ettiği personel kurtarma faaliyetinin videosunu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Kahramanlar vatanı, biz kahramanları kurtarırız. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın personel kurtarma ekiplerinin faaliyetlerine yakından bakmak ister misiniz?" ifadeleriyle paylaşılan videoda, gelen ihbarın ardından kurtarma ekibinin helikopterle dağlık bir bölgeye gittiği görülüyor.

Ekipler, burada ulaştıkları yaralıyı sedyeye koyarak halatla helikoptere çekiyor. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra bu kişiyi hızla ambulansa ulaştırıyor.

Hava Kuvvetleri'nden personel kurtarma faaliyeti
Hava Kuvvetleri'nden personel kurtarma faaliyeti
Hava Kuvvetleri'nden personel kurtarma faaliyeti
Hava Kuvvetleri'nden personel kurtarma faaliyeti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hava Kuvvetleri'nden personel kurtarma faaliyeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:04:49. #1.14#
title