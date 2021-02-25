Hava Kuvvetleri'nden personel kurtarma faaliyeti

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin icra ettiği personel kurtarma faaliyetinin videosunu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin icra ettiği personel kurtarma faaliyetinin videosunu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Kahramanlar vatanı, biz kahramanları kurtarırız. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın personel kurtarma ekiplerinin faaliyetlerine yakından bakmak ister misiniz?" ifadeleriyle paylaşılan videoda, gelen ihbarın ardından kurtarma ekibinin helikopterle dağlık bir bölgeye gittiği görülüyor.

Ekipler, burada ulaştıkları yaralıyı sedyeye koyarak halatla helikoptere çekiyor. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra bu kişiyi hızla ambulansa ulaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul