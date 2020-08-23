Hava Kuvvetleri Komutanlığından Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetlerine destek Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir adet helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir adet helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun. Sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA