Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması: 32 gözaltı kararı



Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 32 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma kapsamında 'idari tedbir' uygulandı. 11'i pilot, 14 şüpheli hakkında 'geçici görevden uzaklaştırma tedbiri' uygulanırken, gözaltı işlemlerinin polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA