Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki "ANKA-SİHA"yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki "ANKA-SİHA"yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.

ANKA-SİHA teslimatlarının devam etiğini belirten Demir, "Son olarak TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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