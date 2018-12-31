Hava Kuvvetleri Komutanlığına Fetö Operasyonu
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8'i pilot 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İkametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ünün albay, 2'sinin yarbay, 5'inin binbaşı, 7'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 31'inin de astsubay olduğu belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA