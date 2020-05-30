Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.

30.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:22

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.

Romanya üzerinde gerçekleştirilen yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçak, NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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