Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu - Haberler

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu

HAVA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlıklarının katılımıyla eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlıklarının katılımıyla eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlıklarımızın katılımıyla gerçekleştirilen eğitim uçuşundan kareler" denildi. Paylaşımda eğitim uçuşundan fotoğraflar da yer aldı.


Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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