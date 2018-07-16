Hava Koşulları, Sebze ve Meyve Fiyatlarını Vurdu

ALMANYA'nın kuzey ve doğusunda aşırı sıcak ve kurak hava, güneyinde şiddetli yağış sebze ve meyveyi vurdu. Almanya'nın kuzey ve doğusu bu yıl hemen hemen yağmur almazken, güney şiddetli yağmur aldı. Aşırı hava koşulları sonucu sebze ve meyvenin fiyatları tavan yaptı.

Geçen yıl fiyatı 54 cent olan aysberg salatası şimdi 68 cent. Geçen yıl tanesi 36 cent olan beyaz turp 42 cente, 1.99 cent olan brokolinin fiyatı 2.6 euroya çıktı. Tüketiciyi Koruma Bakanı Julia Klöckner, aşırı havanın tahıl ve un fiyatlarını etkilemeyeceğini, tahıl ve un fiyatlarında artış beklenmediği söyledi.