Hava kirlilliğine yol açan parçacıklarda koronavirüs tespit edildi
Yapılan son bilimsel bulgular hava kirliliğinin koronavirüsün yayılımında rol oynadığı tezini kuvvetlendiriyor. Bu konudaki araştırmalar virüsün yayılma şekliyle ilgili sorulara cevap sunabilir.
25.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:06
Bilim insanları havayı kirleten parçacıklarda Covid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüs tespit etti. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları virüsün bu şekilde daha uzun mesafe katetmesine ve daha fazla insanın enfekte olmasına yol açıp açmadığını anlamaya çalışıyor.
İtalyan bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında Bergamo kentindeki bir sanayi bölgesinden toplanan hava örneklerinde Covid-19'a neden olan koronavirüse benzer genetik özelliklere çok yakın bir bulgu elde etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com