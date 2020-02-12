Hava kirliliğinin küresel maliyeti: Her yıl 1,8 milyar iş günü kaybı; 4,5 milyon erken ölüm
Haberler » Dünya » Hava kirliliğinin küresel maliyeti: Her yıl 1,8 milyar iş günü kaybı; 4,5 milyon erken ölüm - Haberler

Hava kirliliğinin küresel maliyeti: Her yıl 1,8 milyar iş günü kaybı; 4,5 milyon erken ölüm

Fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliği sebebiyle her yıl 4,5 milyon kişi erken ölüm yaşıyor. Hava kirliliğinin tüm dünyadaki maliyeti günlük 8 milyar Amerikan doları.

12.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:00
Hava kirliliğinin küresel maliyeti: Her yıl 1,8 milyar iş günü kaybı; 4,5 milyon erken ölüm

Fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliği her yıl 4,5 milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor. Kirlilik ayrıca her yıl 1,8 milyar iş günü kaybını da beraberinde getiriyor.


Hava kirliliğinin başta sağlık olmak üzere bir çok zararı var. Peki, hava kirliliğinin maliyeti hakkında hiç düşündünüz mü? Hava kirliliğinin tüm dünyadaki maliyeti günlük 8 milyar Amerikan doları. Bunun yıllık maliyeti küresel milli gelirin yüzde 3,3'üne karşılık geliyor. Hava kirliliği sebebiyle insanlar hastaneye gittiği veya hastalık izni aldığı için her yıl 1,8 milyar iş günü kaybı da yaşanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler