Hava kirliliğinin kaynağına 3 boyutlu yazılımla ulaşılacak
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Hava kirliliğinin kaynağına 3 boyutlu yazılımla ulaşılacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 5 metreye kadar mesafeleri ölçebilen 3 boyutlu yazılımla, hava kirliliğine neden olan noktalar anlık tespit edilebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 5 metreye kadar mesafeleri ölçebilen 3 boyutlu yazılımla, hava kirliliğine neden olan noktalar anlık tespit edilebilecek.

AA muhabirinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, hava kalitesi yönetimi çalışmalarında teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek etkin kullanılıyor.

Bu kapsamda Bakanlık, hava kalitesi yönetiminde kullandığı araçlara, Türksat'ın yüklenicisi olduğu 3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı Projesi'ni de ekledi.

Proje kapsamında geliştirilen yerli ve milli yazılımla, stratejik hava kalitesi haritaları, 3 boyutlu bina modeli, kent atlası, topoğrafya, trafik yoğunluğu, kavşaklar, binaların yakıt tipi gibi çok sayıda etmen ele alınarak 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerleri tespit ediliyor.

Girilen tüm verileri anlık algılama ve çıktı üretme yeteneğine sahip 3B yazılım, dünyada bu alandaki ilk örneklerden biri olma niteliği taşıyor. Yazılımla, evsel ısınma, sanayi, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklı hava kirliliğine neden olan noktalar tespit edilip, kaynağa özgü kontrol önlemleri geliştirilebilecek.

Şehirlerin kükürt ve azot gibi önemli hava kirleticilerinin ayak izi hesaplanıp, bunların azaltılmasına yönelik politika ve stratejiler hazırlanacak.

Yazılım, araçların yokuş çıkarken artan egzoz emisyonunu dahi tespit edebiliyor

Yaklaşık 5 metreye kadar hava kirlilik seviyesini ölçebilen yazılım, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları tarafından hava kirliliğini azaltmaya yönelik etkin eylemlerin belirlenmesi için kullanılacak. 3B yazılımla, solunan havanın kirleticileri belirlenecek ve kirliliği azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Bakanlığın pilot seçtiği Kocaeli, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ ve Sakarya'nın il ve ilçe merkezlerine ait hava kalitesi verileri başarıyla üretildi. Şehirlerin tamamına ait hava kalitesi değerleri, metre hassasiyetinde üretilerek vatandaşların maruz kaldığı kirlilik seviyeleri hesaplandı.

Araçların yokuş çıkarken daha çok yaydığı egzoz emisyonuna kadar kısa alandaki hava kirliliğini ölçebilen 3B yazılımla, yokuş olan yollar renk değişimiyle belirlenebiliyor. Bu değişimler, yazılımda maviden kırmızıya doğru renk skalası olarak gösteriliyor, kırımızı alanlar önlem alınması gereken noktaları ifade ediyor.

Ayrıca 3B Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti verileri, Çevresel Etki ve İzin Değerlendirilmesi süreçlerinde, mevcut hava kalitesi tespitinde, illerin temiz hava eylem planlarında yer alacak etkin eylemlerin senaryo analizlerinde, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinde, mekansal planlama çalışmalarında, kentsel dönüşüm faaliyetleri yer seçimi aşamasında da kullanılabilecek.

Hava kirliliğinin kaynağına 3 boyutlu yazılımla ulaşılacak
Hava kirliliğinin kaynağına 3 boyutlu yazılımla ulaşılacak
Hava kirliliğinin kaynağına 3 boyutlu yazılımla ulaşılacak
Hava kirliliğinin kaynağına 3 boyutlu yazılımla ulaşılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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